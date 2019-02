Ajankohtaista

Lukijat paljastivat, mistä saa Suomen parhaat laskiaispullat: ”Ei kahta sanaa”

Tulevana sunnuntaina vietetään laskiaissunnuntaita ja ensi viikon tiistaina on laskiaistiistai.Laskiaispullia on kuitenkin yleensä reilusti tarjolla pitkin alkuvuotta. Kysyimme Ruokalan lukijoilta, mistä he ovat hankkineet parhaat laskiaispullansa. Useammassa kommentissa toistui seuraava vastaus: mummolta.Myös puolivalmisteita käyttämällä tai itse tekemällä tehdään lukijoiden mukaan parhaat laskiaisherkut.– Ostan pakastekaapista paketin vehnäpullia, paistan ne, sitten vadelmahilloa ja kermavaahtoa väliin, on todella hyvää ja helppoa. Ennen leivoin itse, mutta nämä on niin hyviä, yksi lukijoista kertoo.– Kotipulla ja reilusti mantelimassaa, toinen kirjoittaa.– Meidän naapuri Erkki 82 v. leipoo parhaat laskiaispullat ja pannukahvit, kolmas kertoo.Jos ei aio itse leipoa, lukijat suosittelevat seuraavia paikkoja.– Ramin konditoria, Mikkeli.Lukija kehuu myös leipomon gluteenittomia laskiaispullia.Ramin leipomosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että yksi mahdollinen syy lukijan kehuun voi olla se, että kermassa ei säästellä.– Ne ovat isokokoisia, leipomosta kerrotaan myös.Mikkeliläisleipomossa tarjotaan klassisten manteli- ja hillotäytteiden lisäksi laskiaispullia neljällä muullakin täytteellä, kuten esimerkiksi lakkahillolla ja nougat-täytteellä.– Suomen paras laskiaispulla löytyy Pullapuodista Joensuusta, Jorma taas kirjoittaa.– Ne tehdään aidosta kermasta ja voista, Pullapuodista veikataan erityismaininnan mahdollisia syitä.– Parhaan laskiaispullan tekee Konditoria Antinkaapo Rovaniemi, vie kielen mennessään, lukija vinkkaa.– Ne ovat reilun kokoisia, Rovaniemeltä vastataan kysymykseen pullien menestyksen salaisuudesta.– Villähteen Leipä Oy:n kahvila Nastola, yksi lukijan vinkki kuuluu.– Tiedän tämän Villähteen leivän kahvilan. Voin taata, että siellä ei kermaa, eikä hilloa säästetä! Paras, toinen lukija vahvistaa.Myös Villähteen kahvilassa uskotaan raaka-aineiden tuovan pulliin kehuttua makua.– Ne tehdään kunnon voista ja tuoreesta tavarasta, kahvilasta kerrotaan.Vinkkejä on paljon muistakin paikoista ympäri Suomea:– Ainakin kaupungin, ellei Suomen parhaat laskiaispullat löytyvät leipomo Emiliasta Kokkolasta. Ne ovat isoja, pehmeitä ja meheviä. Erityisesti herkkuani ovat mantelimassalla ja kermalla täytetyt pullat, täytettä on runsaasti ja mantelimassa todella maistuu.Mielestäni Suomen ja koko maailman parhaat laskiaispullat tekee Annika Fellman Ruotsinpyhtäältä, Lounas- Ravintola Fellmannissa. Kaikki on alusta asti itse leivottua, ja rakkaudella tietenkin, vinkin lähettänyt Elisa kuvailee.– Kahvila Karirannasta, Lahden satamassa. Plussana upea miljöö, Laura kertoo.– Lahden Renkomäen ABC:n leipomon laskiaispullat ehdottomia ykkösiä. Salosen leipomon melkein yhtä hyviä.– Huovilan leipomo Askolassa.– Kanniston Leipomon laskiaispulla mantelimassalla on Suomen paras laskiaispulla.– Verasen leipomon laskiaispulla on ehdoton ykkönen.– Pika-Pulla, Parikkala. Ihan parhaimmat.–Ei kahta sanaa: Stadin ja varmasti Suomen paras laskiaispulla löytyy kahvila Briossista, Kalevankadulta, Jokke kirjoittaa.– Seinäjoen Hanna&Kerttu kahvilasta saa toffeesydämellä olevia laskiaispullia, ehdottomasti parhaita mitä on markkinoilla! Ojalan leipomo tekee.– Croissantiin tehty laskiaispulla, sisällä vaniljarahkakermavaahto ja madeira-luumuhilloa! Bean Bar Turussa.– Vanhan Rauman Kaffebaarista ostettu mantelimassapulla on parhautta!– Fazerin laskiaispullat hillolla ja kermavaahdolla ovat jokavuotinen ehdoton kestosuosikkimme– Lyylin kahvilasta Tuusulan Riihikalliosta saa parhaat laskiaispullat ihanan lämpimän kaakaon kanssa. Voi ottaa mantelimassalla tai ilman. Itse tykkään enemmän hilloversiosta. Ongelma vaan siinä, miten sen syö. Hattu pois vai ei?– Tampereen kauppahallista joko Linkosuolta tai Hakasen leipomosta!– Ihan parhaat pullat saa Helsingissä Arabianrannan asukastalon Kaffila Bokvillanista! Niin kuohkeita pullia ei saa muualta.– Oulussa kahvila Puistolassa oli älyttömän hyvää nutella-laskiaispullaa! Nam!– Tiihosen kahvilasta Laitilasta! Ei tartte selitystä.