Tässä on uuden hitin ainekset: Tölkkitaikinasta saa maailman nopeimmat korvapuustit – ”Ei tiskiä, ei voi mennä pieleen”

Ajankohtaista

Tässä on uuden hitin ainekset: Tölkkitaikinasta saa maailman nopeimmat korvapuustit – ”Ei tiskiä, ei voi mennä

”Laiskiaisen laskiaispullat”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmistusohjeet

Anna voin lämmetä huoneenlämpöön. Sekoita voi ja kaneli. Avaa purkki ja avaa taikina leivontatasolle. Sulje leikkuulinjat sormillasi niin, että saat yhden ison taikinapalan. Levitä kanelivoi taikinalle veitsen avulla. Ripottele runsaasti taloussokeria. Rullaa taikina ja leikkaa kuudeksi palaseksi. Laita korvapuustit leivinpaperilla päällystetylle uunipellille. Paista uunissa 180-200C asteessa noin 15 minuuttia. Sekoita tomusokeri ja kananmunanvalkuainen tai vesi keskenään kuorrutukseksi. Anna korvapuustien jäähtyä paistamisen jälkeen ja kuorruta sen jälkeen, ripotellen kuorrutetta lusikalla.

Kuorrute tuorejuustosta