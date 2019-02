Ajankohtaista

Jaskan grillin Aliisa, 79, kyllästyi snägärijonojen tappeluihin – ovela keksintö lopetti rähinöinnin

Ovela ratkaisu sai aamuyön tappelut loppumaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä on nakkikioskihommia, eli ihan mitä vaan voidaan pyytää. Teen kaikki annokset, mitä pyydetään.





Yksi annoksista hämmästyttää – grilliruokaan liittyvä ennakkoluulo ei pidä paikkaansa





Suomalaiset grillitottumukset toivat turistin kasvoille kauhistuneen ilmeen