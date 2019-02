Neljän kokin vinkit ystävänpäivään: Pasta, jolla Henri Alén hurmattiin totaalisesti ja Hanna Gullichsenin mahtava kala

Ajankohtaista

Neljän kokin vinkit ystävänpäivään: Pasta, jolla Henri Alén hurmattiin totaalisesti ja Hanna Gullichsenin maht





Henri Alén: Resepti, jolla vaimo hurmasi totaalisesti

Vuohenjuusto-vesikrassipasta

Valmistusohjeet

Murskaa vuohenjuusto karkeasti. Pane murska isohkoon kulhoon. Jos et ole löytänyt luomuappelsiineja, pese appelsiinit perusteellisesti lämpimällä vedellä, jotta mahdolliset torjunta- ja säilöntäaineet lähtevät pois. Raasta vuohenjuuston joukkoon appelsiinien kuori ja purista niistä mehu. Pilko kevätsipulit ja puolita viinirypäleet. Lisää myös ne kulhoon oliiviöljyn ja vesikrassin kera. Sekoita hyvin. Keitä pasta kypsäksi pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta pasta ja sekoita se vielä kuumana muihin raaka-aineisiin. Mausta suolalla ja mustapippurilla.





Hanna Gullichsen rohkaisee kokonaisen kalan valmistamiseen

”Se on oikeasti helppoa”

Kokonaisena paistettu kala

Valmistusohjeet

Osta tuore, kokonainen vaalealihainen kala, joka on suomustettu ja putsattu. Kultaotsa-ahven tai meribassi toimivat loistavasti, mutta osta sitä, mikä on tuoreinta. Jos kala on pyydystetty viikkoa aiemmin, tee annos toiste. Tämä vaatii tuoreen kalan onnistuakseen. Tee kalaan kolme syvää viiltoa veitsellä. Saat leikata selkäruotoon asti: kala kypsyy nopeammin viiltojen ansiosta ja näet kypsyysasteen helpommin. Kalan pitäisi mahtua makaamaan kyljellään pannulla, mutta ei haittaa, jos pyrstö jää vähän ilmoille. Suolaa kala karkealla merisuolalla, hiero suolaa myös viiltoihin. Valitse paksupohjainen pannu ja kuumenna se todella kuumaksi. Laske sitten lämpöä noin neljännes ja kaada rypsiöljy pannulle. Pannun pohjan tulee täyttyä, öljyä saa siis olla reilusti. Kun rasva on kuumaa, laske kala pyrstöstä kiinni pitäen itsestäsi poispäin siten, että pyrstö laskeutuu viimeisenä. Ei haittaa, jos se jää hiukan ulos pannusta. Varo, ettei rasvaa roisku päällesi. Anna paistua rauhassa, älä töki neljään minuuttiin. Käännä kala paistinlastaa ja atuloita apuna käyttäen toiselle kyljelleen ja paista toista puolta kolmisen minuuttia. Nosta kala ritilälle ja anna huilia pari minuuttia. Suolaa pinta välittömästi hiutalesuolalla ja purista päälle sitruunamehua. Kanna kala pöytään, valuta päälle oliiviöljyä. Hyvä viini ja tuore leipä kuuluvat asiaan, kanna ne myös kalan kaveriksi.





Akseli Herlevi: Pienet huomionosoitukset tärkeitä





Thomas Kirjonen: Kiva ja kevyt safka