Adele, 22, nousi Shellistä Savoyhin vain muutamassa vuodessa – nuorella vuoropäälliköllä on periaate, jota kannattaa kuunnella

Ajankohtaista

Adele, 22, nousi Shellistä Savoyhin vain muutamassa vuodessa – nuorella vuoropäälliköllä on periaate, jota kan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muut hämmästelevät

”Kehitys loppuu tyytyväisyyteen”

Pelottavat ensimmäiset vuorot





Kohta, jossa kehitys tapahtuu