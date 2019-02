Jenni keksi uuden reseptin, eikä voinut tietää, minkä räjähdyksen se aiheutti: Tästä hittipastan ohjeesta puhuvat nyt kaikki, jopa aamu-tv

Ajankohtaista

Jenni keksi uuden reseptin, eikä voinut tietää, minkä räjähdyksen se aiheutti: Tästä hittipastan ohjeesta puhu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ei tällaista ole ennen ollut”





”Täydellistä ruokaa”

Uunifetapasta (kahdelle)

Valmistusohjeet

Lorauta uunivuoan pohjalle tilkka oliiviöljyä. Laita feta kokonaisena vuokaan. Pieni chili ja laita fetan päälle. Lorauta päälle reippaasti oliiviöljyä. Laita kirsikkatomaatit vuokaan ja pyöräytä oliiviöljyssä. Rouhi päälle mustapippuria ja viimeistele ripauksella suolaa. Paista uunin keskiosassa 200-asteessa 15 minuuttia. Nosta lämpö 225-asteeseen ja käännä uuni grillivastukselle. Nosta vuoka uunin ylätasoon ja paista vielä noin 10 minuuttia. Huom! Tarkkaile paahtumista. Paistoaika riippuu uunista. Itsellänihän palohälytin lähti soimaan siinä 5 minuutin kohdalla. Keitä pasta ohjeen mukaan. Jos käytät oksallisia kirsikkatomaatteja, poista oksat ja kannat. Riko uunifetaa hieman ja sekoita koko uunivuoallinen pastan joukkoon. Tarjoile basilikan kera. Vinkki! Kirsikkatomaattien kanssa ei kannata kitsastella. Eli voit huoletta laittaa kaksi kirsikkatomaattirasiaa, jos rasia on pienempää sorttia. Myös valkosipuli sopii tähän loistavasti. Kuori ja halkaise kaksi valkosipulinkynttä ja heitä mukaan uunivuokaan.