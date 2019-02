Ajankohtaista

Kalakeittoa saa tänään kaikkialta – näin teet itse täydellisen liemen

”Tuhansia eri variaatioita”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kalaliemi

Valmistusohjeet

Pilko kalan fileeraustähteet pienemmiksi ja huuhtele ne hyvin. Pilko purjo, sipulit ja porkkana. Laita ne tilavaan kattilaan mausteiden kanssa. Lisää vettä niin paljon, että kalanosat peittyvät. Ruodoista irtoava vaahto nousee liemen pinnalle helpoimmin, kun kattilassa ei ole ahdasta. Keittele lientä miedolla lämmöllä 1–2 tuntia ja hämmentele välillä. Poista ruodoista muodostuva vaahto liemen pinnalta. Siivilöi liemi ja anna jäähtyä.

Välimeren kalakeitto

Valmistusohjeet

Siivuta fenkoli ja selleri. Hienonna sipuli ja valkosipuli. Kuullota kasviksia hetki kattilassa öljyssä. Lisää timjamia, tomaattipyree, tomaattimurska, vesi ja hummerifondi. Kuumenna kiehuvaksi ja keittele miedolla lämmöllä noin vartin. Mausta mustapippurilla, suolalla, sitruunankuorella ja -mehulla. Lisää katkaravut ja lohipalat. Anna hautua kuumassa liemessä 10 minuuttia. Älä keitä enää. Tarjoile heti.