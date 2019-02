”Hullun hyvän” sosekeiton salaisuus on yllättävä aines, joka todella toimii – tätä keittoa lapset pyytävät lisää

Ajankohtaista

”Hullun hyvän” sosekeiton salaisuus on yllättävä aines, joka todella toimii – tätä keittoa lapset pyytävät lis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pienet ruokakriitikot

”Mausta tulee taivaallinen”

Hullunhyvä porkkanakeitto

Valmistusohjeet

Kuori ja paloittele porkkanat puolen sentin paksuisiksi viipaleiksi kattilaan. Lisää öljy kattilaan. Kuullota porkkanoita kovalla lämmöllä noin 5 minuuttia, kunnes ne alkavat saada väriä. Lisää lakritsijauhe tai sahrami tai molemmat, jolloin saat oikein runsaan maun. Lisää porkkanamehu ja mehupullollinen vettä kattilaan. Hauduta kannen alla noin 10-15 minuuttia, kunnes porkkana on kypsää. Porkkanoiden kypsyessä laita voita pieneen kattilaan. Anna sen kiehua pari minuuttia, kunnes se ruskistuu ja tuoksuu pähkinäiseltä. Soseuta porkkanat liemineen teho- tai sauvasekoittimella samettiseksi. (Ota tässä vaiheessa pari desiä keittoa sivuun vauvalle tai taaperolle) Sekoita voi ja suola loppuun keittoa. Tarjoa paahdettujen siementen kera.