Saamelaisravintolan ”syntisen hyvä” voikastike kalalle: katso ohje, joka hurmaa aivan kaikki





”Hurmaa vauvasta vaariin”





Voikastike

Valmistus

Hienonna salottisipuli ja laita kattilaan veden, etikan ja valkoviinin kanssa. Kiehauta ja keitä kokoon, kunnes nesteestä on neljännes jäljellä. Soseuta sauvasekoittimella ja lisää joukkoon ranskankerma. Kiehauta ja vähennä lämpöä. Sekoita kuutioitu voi sauvasekoittimella pienissä erissä mukaan. Kuumenna, mutta älä keitä! Mausta sitruunamehulla ja suolalla. Tarkista maku.