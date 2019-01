Ajankohtaista

Oletko kuullut runeberginpuurosta? Jenni tuunasi perinneleivoksen reseptin aivan uuteen uskoon

Runeberginpuuro (1 annos)

Valmistus

Sekoita hiutaleet ja nesteet keskenään kattilassa ja laita hellalle lämpenemään. Poista taateleista kivet ja pilko kattilaan pieneksi silpuksi. Lisää mausteet. Keitä puuro kypsäksi kaurahiutalepaketin ohjeen mukaan. Lusikoi puuro kulhoon ja laita ensiksi ympyränmallinen kerros mantelitahnaa tai jugurttia. Asettele sitten vadelmat päälle.