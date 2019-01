Ajankohtaista

Asiantuntija listaa parhaat viinit pihville

Viikon viini: 2014 Portada Reserva Red

Ja nyt jotain aivan muuta Monty Pythonin tapaan. Talvi vaatii lämmittäviä eväitä. Kun satsataan yksinkertaiseen liha-annokseen, johon kuuluvat pihvi, kasvislisäke ja punaviinikastike, palataan juurille.Niitä ei koskaan unohdettu muissa Pohjoismaissa, vaikka Suomessa on ollut nihkeämpää. Bordeaux’n punaviini on jos ei kaiken alku ja loppu, niin kaikkein tärkein viinityyppi. Ja vuosikerta 2010 yksi hienoimmista.2010 Clos la Rose (26,02 € / 91 p.) todistaa tätä tiiviillä ja odotuksia herättävällä tuoksullaan. Täyteläinen, hapokas ja kireän tanniininen keskimaku jatkaa nuorekkaana. Kuivan kirsikkainen jälkimaku pelastaa sitten kokonaisuuden.2010 Château Lousteauneuf (26,62 € / 92 p.) on yllättäen tuoksultaan edellistä kehittyneempi. Bukee kiristyy toki, metsäyrttiseksi. Maku on tanniininen, mutta jälkimaku ei kuivata suuta. Optimimaailmassa nauttisin tämän vaikkapa porvoolaisen charolais-pihvin kanssa. Porvoolainen on nimittäin harrastajien Bordeaux’lle antama hellittelynimi.Kun kasvuluokitus laajenee, hinta halpenee. 2010 Château Ogier de Gourguen (18,58 € / 91 p.) aromi säilyy supussa, marjajogurttimaisena. Täyteläinen, hapokas ja karpaloinen maku yllättää, sillä tanniinit supistavat suuta viiveellä. Jälkimaun hedelmä on silti eloisaa.(20,02 € / 90 p.) tuoksuu kun nupullaan oleva marja. Täyteläinen, hapokas ja tanniininen keskimaku ei tee kipeää mutta antaa mukavasti kirsikkaa. Tyyli on eteläranskalainen, vaikka tulee lounaasta.Hintalisää ei ole tässäkään. 2010 Château Cantinot (20,70 €/ 93 p.) jalostuu hedelmäisen silkkiseksi. Tammi tuoksuu, mutta se ei ohjaa laivaa. Erittäin täyteläisen, hapokkaan ja tanniinisen maun napakka hedelmäisyys vie tämän viinikylmiöön pariksi vuodeksi.Jos hinnat silti kauhistuttavat, niin kokeillaan nuorempaa. 2014 Borderhill Bordeaux Rouge 1888 (14,59 € / 90 p.) yhdistää herukat kirsikkaan ja suorastaan vaatii pihvin seuraansa.10,22 €/89 pistettäPunainen, vaaleahko viini tuoksuu miellyttävän tammiselta, mutta punaiset marjat ovat pääosassa. Keskitäyteläinen, sopivan hapokas ja kirsikkainen maku toistuu mukavan kepeänä. Jälkimaku on puolestaan makean hedelmäinen. Se toimi mainiosti kylmänä tarjottavan chilipossun kanssa, Myös juurespohjaiset kasvisruoat sopivat. Portugalin Lissabonin alueelta tulevaa punaviiniä saa tällä hetkellä Alkon nettikaupan lisäksi viidestä myymälästä.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko