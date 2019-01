Ajankohtaista

Sama ikihitti on ollut laivojen buffetpöydissä yli 50 vuotta: ”Jälkiruokien ehdoton ykkönen”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso artikkelin yllä olevalta videolta, millaisia annoksia laivojen noutopöydissä kasataan.

”Jälkiruokien ehdoton ykkönen”





”Lohi suosituin kautta aikojen”





Kasvisvaihtoehdot suosittuja





Kolmen aineksen suklaamousse

Valmistusohjeet

Sulata suklaa vesihauteessa tai varovasti mikrossa. Erottele munista keltuaiset ja valkuaiset. Vatkaa kerma vaahdoksi omassa kulhossaan ja valkuaiset omassa. Huomioi, että valkuaiset pitää vatkata kovaksi vaahdoksi. Sekoita jäähtyneeseen suklaaseen keltuaiset. Kääntele keltuais-suklaaseos kermavaahdon joukkoon ja sekoita varoen tasaiseksi. Lisää joukkoon vielä valkuaisvaahtoa ja kääntele varoen joukkoon. Jos haluat maustaa moussea tilkalla konjakkia tai likööriä, lisää se tässä vaiheessa. Laita mousse peitettynä jääkappiin viilenemään vähintään pariksi tunniksi.