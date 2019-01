Tiina keksi nerokkaan tavan valmistaa upeita runebergintorttuja ilman vuokia: ”Kuukauden niksin arvoinen vinkki”

Ajankohtaista

Tiina keksi nerokkaan tavan valmistaa upeita runebergintorttuja ilman vuokia: ”Kuukauden niksin arvoinen vinkk

Voitele ja täytä vain puoleenväliin





Luova ratkaisu kakun paistamiseen

Runebergintortut

Valmistusohjeet

Vaahdota voi ja sokeri. Lisää munat voi-sokeriseokseen yksitellen koko ajan vatkaten. Rouhi mantelit ja murenna keksit hienoiksi muruiksi. Sekoita kaikki kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan. Sekoita lopuksi joukkoon vielä karvasmanteliöljyä. Sekoita taikina tasaiseksi. Voitele ja korppujauhota muotit tai uunivuoka ja täytä ne taikinalla. Paista torttuja 200-asteisessa uunissa noin 15–20 minuuttia. Mittaa kostutusaineet kattilaan ja kiehauta liemi. Sivele tortut kostutusliemellä kauttaaltaan. Anna liemen hetki imeytyä ja toista kostutus tarvittaessa. Koristele tortut vadelmahillolla ja sokerivesikuorrutuksella.