”Nyt on isketty kultasuoneen”, Lapin edustaja kertoo Berliinin ruokamessuilta – Jyrki Sukula listaa 5 asiaa, joita Suomessa pitäisi vaalia

Ajankohtaista

”Nyt on isketty kultasuoneen”, Lapin edustaja kertoo Berliinin ruokamessuilta – Jyrki Sukula listaa 5 asiaa, j

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suomalaisten vahvuus





Jyrki Sukula: Näitä asioita pitäisi vaalia Suomessa

Suomessa seurataan muuta maailmaa

Suomalaisilla on jäljittelemättömät kilpailuedut ruoan tuotannossa: Puhdas ilma, vesi ja maaperä. Näistä meidän tulisi pitää kiinni kaikin keinoin. Maailmasta löytyy varmuudella riittävä määrä ihmisiä, jotka ovat valmiita niistä maksaan. Kasvu- ja viljelykautemme on poikkeuksellinen. Muun muassa valon määrä kasvukauden aikana sekä yön ja päivän lämpötilaerot, jotka tuottavat maailman parhaat juurekset, ohran ja kauran. Parempaa perunaa kuin suomalaista on mahdotonta löytää. Harvaan asutun maan metsien raaka-aineet ovat iso mahdollisuus: Esimerkiksi riista, marjat, sienet, järvikalat ja jatkojalostetut viljat. Sekä Suomessa, että maailmalla on suomalaisia huippukokkeja enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä rakentaa omalta osaltaan Suomen mainetta ruokamaana. Maineemme on toki vaatimatonta ja liian harvan tiedossa. Nyt kun matkailu elää vahvassa hypessä, meillä on oiva mahdollisuus parantaa tunnettuuttamme. Kouluruoka on investointi, ei kulu. Kouluruokailu on loistava instituutio opettaa lapsille ja nuorille suomalaista ja kansainvälistä ruokakulttuuria.