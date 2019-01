Lapsiperheessä tehtiin ”ihmiskoe”, jossa kodin roskatkin tutkittiin: Älytön ongelma voi estää hyvät yritykset jätteen vähentämisessä

Ajankohtaista

Lapsiperheessä tehtiin ”ihmiskoe”, jossa kodin roskatkin tutkittiin: Älytön ongelma voi estää hyvät yritykset





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruokakaupassa tulee eteen haaste





Tavoite oli ostaa mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita

Omien roskien tutkiminen avaa silmät





Yksi muutos kerrallaan

”On älytöntä, jos muovinkeräyspisteelle pitää mennä autolla”

Tutki roskiksesi Tee helpoin mahdollinen muutos ensin Vähennä kodin eri huoneiden roskiksia (edistää lajittelua) Tutki pakkauksia kaupassa, anna palautetta kaupoille Osta isompia pakkauksia Vaihda kestoliinoihin ja kasseihin

EU kieltämässä kertakäyttömuovia





https://wwf.fi/uhat/merten-muoviroska/

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Muovit/Kysymyksia_ja_vastauksia_muoveista