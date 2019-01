Ajankohtaista

Kalatiskin Karita antaa näppärän vinkin lohen suolaamiseen – näin valmistat mehevän kalan uunissa

Kalasta kysytään paljon

Kiireisen kokkaajan suolausvinkki

Kasvatetussa kalassa eroja villikalaan





Alkuperästä on löydyttävä vastauksia

Maistuvat arkiruoat

Smetanaturskaa (4 henkilölle)

Mausta

Porsaan kyljykset currykermakastikkeessa (4 henkilölle)

Valmista

Uunibataatti (4 henkilölle)

Laita