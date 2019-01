Ajankohtaista

Ison perheen äidin mahtava ruoka lohesta: ”Syödään aina viimeiseen kastikepisaraan asti”

Mehukasta pikaruokaa

Pannuruoka lohesta

Lohi-chorizopannu (2 annosta)

Kuori ja hienonna sipulit. Halkaise tomaatit. Viipaloi chorizo ja kuutioi lohi tasakokoisiksi paloiksi Paista chorizo ja sipulit kuumalla pannulla. Lisää mausteet ja lohipalat. Anna kalan saada väriä. Lisää tomaatit ja tomaattimurska. Hauduta muutama minuutti. Viimeistele oliiveilla ja basilikalla.