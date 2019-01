Ajankohtaista

Helppo, halpa ja mainio ruoka – Helvi-mummin salaisilla aseilla rieskasta tulee ”uskomattoman herkullinen”

Perinteinen päällinen on munavoi

Helvi-mummin salaiset aseet

Perunarieska

Sekoita kaikki aineet yhteen ja taputtele kostein käsin ohuiksi rieskoiksi. Painele rieskat haarukalla. Paista rieskoja 250-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia uunin keskitasolla.