Opiskelijat löysivät kaavan, jolla saadaan täydellisen rapeat paahdetut perunat





Pese perunat hyvin. Leikkaa lohkoiksi yllä olevan kuvan mukaisesti. Sekoita kulhossa oliiviöljy ja mausteet (esimerkiksi suolaa ja mustapippuria). Pyörittele perunalohkot öljyssä ja lado uunipellille. Paista 200 asteessa n. 20 min. Voit pyöräytellä perunoita paistamisen aikana.

Älä paista kiireessä