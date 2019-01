Ajankohtaista

Pipsa Hurmerinta sai yllättävän työtarjouksen juuri oikealla hetkellä: ”Nyt elän unelmaani”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihana vaihe

”Mikäs kokki se luulee olevansa...”





”Voisi myös hyvin sanoa, että ei uskalla”

”Tulta päin!”