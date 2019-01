Ajankohtaista

Lihatiskiltä ostetussa jauhelihassa on yksi merkittävä ero valmiiksi pakattuun

Lihatiskin jauhelihan edut ja erot pakattuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi jauhelihaa on tarjolla palvelutiskeillä, vaikka sen säilyvyys on niin lyhyt?

Kilohinnoissa eroja