Täysin uudenlaisen kasvispihvin luvataan näyttävän ja maistuvan lihalta – testasimme, meneekö se läpi lihansyöjille

Ajankohtaista

Täysin uudenlaisen kasvispihvin luvataan näyttävän ja maistuvan lihalta – testasimme, meneekö se läpi lihansyö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuotetta odotettiin pari vuotta





”Hehkutuksen arvoinen”





”Ei huijaa lihansyöjää”





Jälkimaku pysyi pitkään