Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen kertoo, mitä hänellä on aina ruokakaapissa – ja miksi suklaakakkua ei pidä unohtaa

Ajankohtaista

Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen kertoo, mitä hänellä on aina ruokakaapissa – ja miksi suklaakakkua ei pidä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruoasta nauttiminen on elämästä nauttimista





Opettele tekemään lempiruokiasi

Aina kaapissa: hyvä määrä mausteita

Iltapäiväpulla ei ole suurin synti