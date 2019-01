Ajankohtaista

Henri Alén uudessa podcastissa: Monien kotikokkaajien tyypillinen ongelma on tässä

Älä osta kalliita, jos et osaa teroittaa





Näin annat veitsillesi jatkoaikaa

Pese veitset aina käsin, tiskikoneessa ne tylsistyvät entisestään. Kuivaa ne heti pesemisen jälkeen pehmeällä keittiöpyyhkeellä. Säilytä veitsiä niille tarkoitetuissa telineissä tai keittiön laatikoissa niin, että ne pysyvät paikoillaan ja välttyvät ylimääräisiltä kolhuilta, Fiskars muistuttaa sivuillaan. Työskentelyalustan tulee sopivan pehmeä, jolloin veitsi ei suotta tylsy – puuta tai laadukasta muovia, Kokkipuoti http://www.kokkipuoti.fi/products/01-veitset/ neuvoo sivuillaan