Onko mikrosi törkyinen? 3 helppoa tapaa irrottaa pinttynytkin likaa

Höyrystys on tehokas keino

Tahna ruokasoodasta

Pyyhi uunin päällinen ja sisäosat kostealla siivousliinalla. Puhdistusaineeksi sopii käsiastianpesuaine. Jos lika on tarttunut kiinni seinämiin, painele kostealla siivousliinalla lian irrottamiseksi. Vältä runsasta vedenkäyttöä ja hankaavia välineitä ja aineita.

Etikkaa ja vettä