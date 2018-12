”Baarimestareiden rakastama” drinkki on myös maailman toiseksi ostetuin – 3 muuta drinksuohjetta uuteen vuoteen

Ajankohtaista

”Baarimestareiden rakastama” drinkki on myös maailman toiseksi ostetuin – 3 muuta drinksuohjetta uuteen vuotee

10 myydyintä drinkkiä maailmalla

Old Fashioned Negroni Whiskey Sour Dry Martini Daiquiri Margarita Manhattan Moscow Mule Espresso Martini Mojito





Kotibaarimestarilla on liian vähän jäitä

Negroni

Mittaa kaikki ainekset suoraan lasin siten, että gini mitataan lasiin ensimmäisenä. Sekoita juoma kevyesti. Jos käytit hämmennyslasia, niin siivilöi juoma jäiden päälle. Juoma koristellaan palalla appelsiininkuorta ja/tai appelsiiniviipaleella.

Muita uuden vuoden drinkkejä

Kuohuviinisangria

Kaada juomat boolikulhoon tai kannuun ja lisää runsaasti marjoja ja jääpaloja. Koristele lasit tuoreilla mansikoilla ennen tarjoilua.

Kyrö seiskavitonen

Mittaa muut ainesosat, paitsi samppanja ravistimeen. Ravista kylmäksi, siivilöi samppanjalasiin ja pidennä kuohuvalla. Koristele sitruunankuorella.





Limoncello-booli

Kaada limoncello hedelmäviipaleiden päälle ja anna maustua jääkaapissa tunnin ajan. Lisää jäähdytetty kuohuviini boolimaljaan ja koristele mintun lehdillä.