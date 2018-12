Ajankohtaista

Jäähdytä kuuma kinkku oikein – varo tekemästä yleistä virhettä

Kinkku on otettava kylmästä riittävän ajoissa huoneenlämpöön. Suoraan jääkaapista – tai varsinkaan pakastimesta – ei kinkkua saa uuniin laittaa. Kinkun sisälämpötilan tulisi olla vähintään +10 astetta siinä vaiheessa, kun se laitetaan uuniin, sillä kylmänä nestettä irtoaa kinkusta enemmän, mikä voi pilata lopputuloksen.

Lämpömittarin avulla tarkkaillaan kinkun lämpötilaa. Mittaria ei tarvitse pitää uunissa koko aikaa, vaan lämpötilan voi mitata muutamasta paksuimmasta kohdasta silloin tällöin. Mittari on sen verran nopea, että näyttää oikean lämpötilan nopeasti. Tärkeää on nimenomaan mitata lämpö yhtä useammasta kohdasta – tällöin varmistaa oikean lämmön saavuttamisen.

Hyvä lämpötila kinkulle on mieto, reilu sata astetta. Tämä tosin on makukysymys, sillä jotkut haluavat paistaa kinkun pinnan alkuun korkeammalla lämpötilalla, ja vasta tämän jälkeen laskea uunin lämpöä. Kinkun voi paistaa myös tasaisessa esimerkiksi 80 asteen lämmössä pidempään.

Nyrkkisääntö on se, että mitä matalammalla lämmöllä kinkkua paistaa, sitä pidempään sen tulee olla uunissa. On myös hyvä pitää mielessä, että kinkun lämpötila nousee jopa kolme astetta vielä senkin jälkeen, kun se otetaan ulos uunista. Paistaminen kannattaa siis lopettaa muutama aste ennen tavoiteltua lämpötilaa.

Kinkun voi paistaa kinkkupussissa, tai sitten ilman sitä. Kinkkupussi pitää nesteet pussin sisällä, eikä koko uuni sotkeennu rasvasta. Lisäksi pussiin muodostuvasta nesteestä on helppo tehdä kinkulle kastike. Jos kinkku paistetaan pussissa, tulee mittarin olla koko ajan paikallaan.

Jos haluaa olla varma siitä, että joulukinkusta tulee juuri sopivan murea, eikä liian ylikypsä, kannattaa se paistaa päiväsaikaan. Monet suosivat yöpaistamista, mutta varsinkin aloittelevien kinkunpaistajien on hyvä tarkkailla uunia säännöllisemmin. Kinkku kannattaa jäähdyttää viileässä ja nopeasti. Huoneenlämpöön jäähtymään jätetty kinkku pilaantuu nopeasti.

Kinkun kuorruttamisen suhteen on olemassa kaksi koulukuntaa; toiset pitävät ruistaikina- tai sinappikuorrutteesta, toiset taas suosivat kokonaan kuorruttamatonta joulukinkkua. Mikäli kuorrutuksen haluaa kinkkuun lisätä, voi sen tehdä vasta jouluaattona juuri ennen syömistä.

Ennen vanhaan oli tapana jättää jouluruoat tuvan pöydälle koko yöksi. Tällöin jouluväki sai käydä syömässä yön mittaan aina, kun nälkä yllätti. Nykyään tämä tapa ei enää kannata – varsinkaan kinkun kohdalla.

Koska jouluruokailun tahti on joka tapauksessa hidas, voi olla hyvä idea leikata kinkusta kerralla vain sen verran siivuja, kuin syö kerralla. Lopun kinkun voi laittaa saman tien jääkaappiin odottamaan seuraavaa syömiskertaa.

Nyrkkisääntö paistoaikaan on noin 1,5 tuntia ensimmäistä kinkkukiloa ja tunti seuraavia kinkkukiloja kohti.

Takuuvarma paistovinkki on säätää uuni siihen asteeseen, minkä asteiseksi haluat kinkun paistuvan. Jos haluat 80-asteisen ylikypsän kinkun, säädä uuni 80 asteeseen. Jos haluat mehevän kinkun, säädä uuni 75–77 asteeseen.

Lue kaikki Ruokalan vinkit ja ohjeet joulun herkullisimpiin ruokiin täältä https://www.is.fi/aihe/ruokalan-joulu/ .