Varma keino, jolla riisipuuro ei pala pohjaan ja saat sen valmiiksi nopeammin

Säästä hermojasi

Hieman nopeampi riisipuuro

Valmistusohjeet

Keitä vesi kiehuvaksi, lisää riisi. Keitä puuroriisiä vedessä 15 minuuttia, kunnes riisi on täysin kypsää. Riisiä ei kannata keittää kovimmalla lämmöllä, vaan miedolla lämmöllä (esimerkiksi keraamisella liedellä nelosella). Koska riisi keitetään aluksi vain vedessä, sitä ei tarvitse hämmentää yhtä paljon, kuin maitopohjaisessa nesteessä keittäessä. Laita kypsä riisi sivuun kylmälle liedelle ja ota toinen, puhdas kattila, jossa lämmität kermamaidon. Kiehauta kermamaito omassa kattilassaan. Kun kermamaito on kuumaa, lisää seokseen aiemmin tekemäsi lämmin ja kypsä riisi. Kun lämmität yhdistämäsi riisin ja kermamaidon, hämmennä seosta koko ajan 10 minuuttia. Lisää suola. Tässä kohtaa lieden ääreltä ei saa poistua. Kymmenen minuutin jälkeen puuro näyttää vielä hiukan vetiseltä, mutta älä huolestu, seuraava vaihe viimeistelee sen. Vaikka puuro näyttäisi vielä hieman liian vetiseltä, ota se pois levyltä, laita kansi kattilan päälle ja siirrä kattila kylmän levyn päälle. Anna puuron tekeytyä kattilassa kannen alla, kylmän levyn päällä 10 minuuttia. Tämän jälkeen puuron koostumus ja maku ovat juuri sopivat.

Vinkki helpottamaan jouluaamua:

