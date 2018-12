Ajankohtaista

Nämä superherkulliset mässypyörykät ovat täydellisiä joulupöytään

Voi valmistaa jo pari päivää etukäteen

Punajuuripyörykät (n. 30 kpl)

Valmistusohjeet

Raasta punajuuret. Huuhtele ja valuta pavut ja murskaa ne esimerkiksi perunasurvimella, mutta jätä sekaan kuitenkin reilusti sattumia. Sekoita kaikki ainekset yhteen suuressa kulhossa ja laita pyörykkämassa jääkaappiin turpoamaan noin puoleksi tunniksi. Pyörittele massasta palloja ja paista ne öljyssä kauniin väriseksi. Koristele pyörykät tuoreella timjamilla.

