Tässä on supermehevä joulukakku – ja se paistetaan pellillä!

Perinteinen hedelmäkakku levisi pellille

Gluteeniton mandariinikakku valmistuu ilman voita

Moni rakastaa jouluna perinteistä kuivakakkua. Vaihtelunhaluiset saavat klassikkoon juuri sopivasti jujua, kun hedelmäkakun tekeekin rennosti ruutuina uunipellillä. Mandariinikakku on joulupöydän uusi tuttavuus, ja sen etu on superraikas maku!Molemmat kakut voi tehdä jo nyt ja ne säilyvät hyvinä läpi joulunpyhien.Pellillä paistettu joulukakku on supermehevä, sillä hedelmiä ja pähkinöitä riittää sekä kakun sisälle että päälle. Mehukkuutta lisää se, että kuivatut viikunat, taateli ja aprikoosi marinoidaan vesi-rommiseoksessa. Ihanan rapsakkaa suutuntumaa tuovat pinnalle ripotellut hedelmäpalat.Hedelmäkakku tehdään perinteiseen tapaan vaahdottamalla voin joukkoon sokeri. Uutta on se, että kakku paistetaan uunipellillä. Näin sitä on helppo leikata ja säilyttää ja viedä vaikka muutama kakkupala tuliaisena. Kakku säilyy todella kauan hyvänä, jopa pari viikkoa.Myös mandariinikakku on mehevä ja raikas joulukakku. Kakku on uskomattoman kostea, vaikka se valmistetaan täysin ilman rasvaa. Tämän kakun oivaltavuus syntyy kokonaisista mandariineista keitetystä soseesta, joka antaa kakkuun syvän sitruksisen maun.Kakku on lisäksi gluteeniton, sillä se tehdään mantelijauhoista.Myös mandariinikakku säilyy pitkään ja parhaimmillaan kakku onkin parin päivän päästä leipomisesta.Tee kakut näillä ohjeilla: