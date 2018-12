Ajankohtaista

Joulun parhaat kalaherkut: 16 mahtavaa reseptiä

Perinteinen uunilohi

Valkoviinikala uunissa

Kalastajan uunikala & kermakastike

Perinteinen lipeäkala & valkokastiketta

Uunisiikaa

Jouluhauki

Graavisiika





Lasimestarin silli





Sinappisilli

Glögisilli

Punaviinisilli

Jääkellarin lohi





Graavilohi





Tonttujen jouluherkku

Lohitartar

Lohipiirakka

Lue kaikki Ruokalan vinkit ja ohjeet joulun herkullisimpiin ruokiin täältä https://www.is.fi/aihe/ruokalan-joulu/ .





Kala on tärkeä osa monien suomalaisten joulupöytää. Uunikalat, graavilohi ja sillit ovat joulukaloista yleisimmät. Graavilohen sijaan kannattaa kokeilla myös esimerkiksi graavisiikaa, joka saa makua ja potkua kotimaisesta ginistä.Kotimaisia villikaloja, kuten esimerkiksi haukea kannattaa tuoda rohkeasti juhlapöytään. Esimerkiksi kalastaja Janne Raution mahtava uunikala kermakastikkeessa soveltuu kaikille kaloille.800 g lohifileetähienoa merisuolaamustapippuria1 dl hienonnettua tilliä1 sitruunan raastettu kuoriöljyä vuoan voiteluunÖljyä vuoka ja nosta filee siihen. Kuumenna uuni 175 asteeseen.Rouhi fileen pintaan merisuolaa ja mustapippuria. Ripottele päälle tilliä ja raastetun sitruunan kuorta. Nosta filee uuniin noin 25 minuutiksi.1–2 kokonaista kalaa esimerkiksi kuhaa, siikaa, nieriääsuolaa2–3 kourallista tuoreita yrttejä, esimerkiksi tilliä, ruohosipulia tai basilikaa1 sitruunamustapippuria(1–2 fenkolia)2 dl valkoviiniä1 dl vettä 30 g voitaLaita uuni lämpenemään 200 asteeseen.Kuivaa kala talouspyyhkeellä ja ripottele suolaa kalan vatsaan. Tämän jälkeen laita kalan vatsaan valitsemiasi yrttejä. Viipaloi sitruuna, ja laita pari viipaletta myös vatsaan. Ei haittaa vaikka ne tursuilevat myös uunivuokaan.Tee kalan pintaan muutama viilto ja ripottele suolaa pinnalle sekä viiltoihin ja rouhi vähän mustapippuria. Peitä kala sitruunaviipaleilla. Jos käytät fenkolia, viipaloi se ohuiksi siivuiksi ja ripottele ne kalan ympärille uunivuokaan.Kaada vuokaan valkoviiniä ja vettä. Ripottele voinokareet kalan pintaan ja vuokaan. Laita kala uuniin noin 20-25 minuutiksi, riippuen kalan koosta.Näet viiltojen kohdalta, koska kala on kypsää. Tunnistat myös kalan kypsäksi, kun selkäruoto irtoaa helposti. Valele kalaa vuoan liemellä pari kertaa kypsennyksen aikana, jottei kala kuivu.1 kilon kokonainen kala (esimerkiksi lohta, haukea, lahnaa)nippu katajanoksia1 kuorittu sitruuna2 tl merisuolaa2 rkl oliiviöljyä20 g voita4 kokonaista valkopippuria2 valkosipulinkynttäPaistoliemi:hiukan voita voitelemiseen2 dl valkoviiniä1 sipuli1 valkosipulinkynsi1 porkkana1 rkl yrttejä silputtuna: tilliä, korianteria, lehtipersiljaa tai kirveliä1/2 laakerinlehteävoilastujamerisuolaa30 g voita3 rkl vehnäjauhoja1/2 l paistolientä ja vettä2 rkl Dijon-sinappia1/2 dl kermaanippu persiljaaHakkaa morttelissa kuorittu sitruuna, katajanoksat ja laita sekaan merisuola, öljy, voi, pippuri ja valkosipulinkynnet. Laita mausteseos kalan vatsaan.Aseta kala voideltuun uunivuokaan ja kaada valkoviiniä sen päälle. Lisää silputtu sipuli ja valkosipuli, porkkana, sekä mausteet. Lisää kalan päälle vielä voilastuja sekä merisuolaa ja paista sitä 200-asteisessa uunissa 20-25 minuuttia.Ota liemi varovasti vuoasta talteen. Kiehauta jauhot voissa ja lisää yhteensä puoli litraa paistolientä ja vettä.Mausta sinapilla ja sekoita joukkoon kerma. Keitä lientä kokoon kahdeksan minuuttia.Poista kalan yläpuolen rapea nahka (irtoaa helposti) ja alapuolen nahka. Kaada kastike kalan päälle ja laita kala vielä hetkeksi uuniin.Lisää lopuksi pinnalle persiljasilppua.Resepti: Janne Rautio (kirjasta Suomalaista villikalaa, Nemo 2018)n. 800 g lipeäkalaa25 g voita1/2 dl vehnäjauhoja5 dl maitoa1/2 tl suolaa1/4 tl jauhettua musta- tai valkopippuriaLaita kala nahkapuoli alaspäin uuninkestävään vuokaan avonaisena (ilman foliota) ja lisää suolaa 2 tl kalakiloa kohden. Paistoaika on noin 40 minuuttia 175° C.Kaada kypsästä kalasta vuokaan kerääntynyt liemi pois. Ohje sopiva määrälle 0,5-1,5 kg. Suosittelemme uunissa kypsennystä.Lipeäkala keittäen pussissa tai ilman:Keitä teräskattilassa vesi 2 l kiehuvaksi ja lisää 3 tl suolaa.Lisää veteen pistelty kalapussi (vähintään 10 reikää), josta on valutettu ylimääräinen neste pois. Sammuta liesi ja laita kansi kattilan päälle. Anna kalan kypsyä/hautua liedellä noin 30-35 minuuttia.Älä kiehauta vettä, sillä kala hajoaa helposti. Valuta kypsästä kalasta ylimääräinen liemi pois ja poista kala varovasti pussista. Valmiin annoksen voi maustaa vielä maun mukaan.Sulata voi kattilassa. Lisää vehnäjauhot ja maito. Sekoita kastike tasaiseksi ja anna kastikkeen kiehua hiljalleen 5 minuuttia jatkuvasti sekoittaen, kunnes kastike saostuu. Lisää kastikkeeseen mausteet ja tarkista maku.2–3 siikaa (suomustettuna)2 rkl kapriksia2 sitruunaa1 sipuli2 valkosipulinkynttämerisuolaavalkopippuriaRipottele siian sisälle suolaa ja pippuria. Leikkaa terävällä veitsellä kalan kylkiin pienet viillot. Voitele uunivuoka öljyllä ja aseta siiat vuokaan.Kuori sitruunat ja fileoi hedelmälihat. Hienonna ne sekä kuorittu sipuli. Ripottele sipulia, sitruunan hedelmälihaa ja kapriksia siikojen pinnalle.Paista kaloja 170–180-asteisessa uunissa noin 30 minuuttia tai kunnes selkäevä irtoaa helposti sormilla nykäisemällä.1 hauki karkeaa merisuolaa1 sitruunapersiljan varsiavalkopippuria1–2 rkl voita sulatettuna1 rkl sinappia1 dl korppujauhojaSuomusta ja suolista hauki. Huuhtele kala kylmällä vedellä ja kuivaa se talouspaperilla. Ripottele sen sisälle merisuolaa ja valkopippuria. Leikkaa sitruuna lohkoiksi ja laita ne sekä persiljanoksat hauen vatsaan. Leikkaa terävällä veitsellä kalan kylkiin matalat viillot.Sivele pinta sulatetulla voilla ja sinapilla. Ripottele lopuksi päälle korppujauhot. Paista haukea 170 asteisessa uunissa noin 35 minuuttia tai kunnes selkäevä irtoaa lihasta eli kala on kypsää.500 g siikafilee1 rkl kotimaista giniä2 rkl merisuolaa1 rkl sokeriapieni nippu tilliä1 tl rouhittua mustapippuriaLaita siikafilee nahkapuoli alaspäin leivinpaperille. Sivele gini fileen pintaan. Hiero pintaan suola ja sokeri. Hienonna tilli varsineen fileelle. Rouhi mustapippuria päälle.Kääri filee tiukaksi paketiksi ensin leivinpaperiin ja sitten pakastepussiin. Anna siian suolaantua jääkaapissa yön yli.Kaavi suola ja mausteet pois fileen päältä. Leikkaa siikaa ohuiksi viipaleiksi tarjoiluvadille.Resepti: Jatta Heinlahti, Kristiina Hemminki ja Anneli Myller: Suurten tunteiden joulu (Tammi 2017)2 kpl rasvasillejä1 dl väkiviinaetikkaa2 dl vettä1 dl sokeria1 punasipuli1 porkkana5 maustepippuria rouhittuna2 laakerinlehteä2 tl sinapinsiemeniäLiota ja perkaa sillit. Leikkaa ne nahkoineen ja ruotoineen 1,5 cm viipaleiksi. (Voit käyttää myös valmiita fileitä.)Tee mausteliemi sulattamalla sokeri kuumaan etikka- ja vesiliemeen. Jäähdytä.Lado sillinpalat, sipuli- ja porkkanaviipaleet sekä mausteet kerroksittain lasitölkkiin. Kaada mausteliemi päälle. Sillien maku on parhaimmillaan muutaman päivän kuluttua.8 liotettua sillifileetä1 dl kotisinappia1 tl suolaa4 rkl sokeria3 tl väkiviinaetikkaa1 dl ranskankermaa1 dl ruokaöljyä1 dl hienonnettua tuoretta tilliäSekoita sinappi, suola, sokeri, etikka ja ranskankerma kulhossa. Lisää ruokaöljy vähitellen koko ajan vatkaten. Sekoita joukkoon silputtu tilli.Valuta silli, leikkaa se sopivankokoisiksi paloiksi ja sekoita sinappikastikkeeseen. Anna tekeytyä jääkaapissa vähintään yhden yön ajan.2 matjessillifileetä1 sipuli2 tl viherpippureita2 dl glögiä3/4 dl punaviinietikkaa2 rkl sokeriaLiota sillifileet, valuta ja pilko haarukkapaloiksi. Viipaloi sipuli. Laita lasipurkkiin sillit, sipulit ja pippurit kerroksittain.Sekoita glögi, etikka ja sokeri keskenään. Kaada liemi sillien päälle ja anna maustua vähintään vuorokausi.2 matjessillifileetä1 punasipuli2 tl kapriksiahienonnettua ruohosipulia ja persiljaa1,5 dl punaviiniäLiota liotetut ja valutetut sillifileet suupaloiksi. Hienonna punasipuli ja yrtit. Laita ainekset purkkiin kerroksittain ja kaada punaviini päälle. Anna maustua noin vuorokauden ennen nautiskelua.8 dl vettä3/4 dl merisuolaa1 rkl sokeria600 g lohta fileenäKiehauta vesi, suola ja sokeri. Jäähdytä liemi.Nosta filee nahkapuoli ylöspäin kannelliseen astiaan, kaada päälle jäähtynyt liemi.Aseta lautanen tai jokin muu paino kalan päälle. Kalan tulee peittyä kokonaan suolaveteen. Sulje astia ja laita se jääkaappiin 3 päiväksi.Irrota kalasta nahka ja leikkaa lohi noin sentin paksuiksi viipaleiksi.1 kg lohta tai kirjolohta2 rkl karkeaa suolaa1–2 rkl sokeria1 tl valkopippuria myllystä0,5 dl tillisilppua1 rkl rosepippureitaLeikkaa lohi kahdeksi ruodottomaksi fileeksi. Poista evät, mutta jätä nahka paikoilleen. Ripottele kalojen lihapuolelle tasaisesti mausteet ja laita palat vastakkain niin, että nahkapuolet ovat ulospäin.Sulje palat muovipussiin ja nosta jääkaappiin noin yhdeksi vuorokaudeksi. Käännä pussi välillä. Raaputa mausteet pinnasta ja leikkaa fileet ohuiksi, nahattomiksi vinoviipaleiksi.Jos haluat kalan nopeammin valmiiksi, pidä fileitä jääkaapissa kevyen painon alla. Silloin suolautumiseen riittää jopa 1/2 vuorokautta. Käännä pussi välillä.5 liivatelehteä1/2 sitruunan mehu2 tlk (à 200 g) kermaviiliä2–3 keitettyä munaa1 pieni sipuli250 g kirjolohen-, muikun-, siian- tai silakanmätiähienonnettua tilliä ja ruohosipuliaripaus suolaa ja valkopippuriaLaita liivatelehdet kylmään veteen noin viideksi minuutiksi. Lisää kermaviilin joukkoon hienonnetut munat ja sipuli, mäti sekä mausteet. Maistele ja lisää suolaa tarpeen mukaan.Puserra liivatelehdistä vesi pois ja liuota ne kuumennettuun sitruunamehuun. Lisää liivate ohuena nauhana muiden aineiden joukkoon. Kaada seos pieniin annosvuokiin tai yhteen suurempaan vuokaan ja anna hyytyä jääkaapissa seuraavaan päivään.Kasta vuoka hetkeksi kuumaan veteen ja kumoa hyytelö tarjolle. Tarjoa keitettyjen perunoiden, paahdetun ruisleivän ja salaatin kanssa.Resepti: ProKala.fi150 g graavilohta150 g kylmäsavustettua lohta (jos käytät vain yhtä kalalaatua, kalan määrä on yhteensä 300 g1 sitruunan mehu1 ruukku ruohosipulia1 pieni tai ½ iso punasipuli120 g smetanaamustapippuriasuolaa tarvittaessasaaristolaisleipää tarjoiluunSilppua sipuli pieneksi hakkeeksi. Leikkaa myös lohet pieneksi silpuksi, mutta ei niin pieneksi kuin sipuli. Silppua ruohosipuli ja sekoita kaikki aineet keskenään. Anna vetäytyä jääkaapissa tarjoiluun asti.Tarkista maku. Suolan tarve riippuu kalan suolaisuudesta eli lisää suolaa, jos tarvis. Levitä tartaria saaristolaisleivälle ja tarjoile.250 g pehmeää voita250 g keitettyjä perunoita250 g vehnäjauhoja1 rkl vettäVoit käyttää myös valmista voitaikinaa. Tarvitset noin 800 g valmista taikinaa.1 dl keittämätöntä puuroriisiä (keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan kypsäksi suolalla maustetussa vedessä4 kovaksi keitettyä kananmunaa murskattuna600 g lämminsavulohtamustapippuriavoiteluun 1 kananmunaKeitä perunat kypsiksi. Jäähdytä. Soseuta perunat. Sekoita perunasose, pehmeä voi, vehnäjauhot ja vesi kiinteäksi taikinaksi. Älä vaivaa.Anna taikinan levätä jääkaapissa pari tuntia. Kauli taikina kahteen suorakaiteen muotoiseen osaan, parin millin paksuiseksi. Muotoile taikinoista kalanmalliset leikkaamalla ne veitsellä.Keitä puuroriisi ohjeen mukaan ja jäähdytä. Levitä toiselle taikinapuoliskolle kerroksittain riisi, murustettu lohi ja kananmunat. Jauha myllystä mustapippuria kerrosten väliin. Nosta toinen puolisko taikinasta kanneksi ja nipistä saumat huolellisesti kiinni.Leikkaa ylijääneestä taikinasta kalalle kidukset ja silmät. Liimaa ne kananmunalla kiinni. Pistele taikinaan reikiä haarukalla.Voitele kananmunalla ja paista 180 asteisessa uunissa noin 45 minuuttia, kunnes pinta saa kauniin ruskean sävyn.