Ajankohtaista

Tässä on kalastajan ehdoton valinta joulupöytään: ”Herkkujen herkku”

Graavaamisen taito

Sitrusgraavattu hauki

Valmistusohjeet

Fileoi hauki, mutta jätä siihen nahka. Jos käytät järvikalaa, pakasta fileitä vuorokausi. Sulata ja pyyhi kuiviksi. Levitä fileet astiaan tai voipaperin päälle, voitele ginillä ja mausta merisuolalla, sokerilla, limepippurilla, sekä hienonnetulla tillillä. Peitä astia tai kääri fileet paperiin ja laita paketti tiiviiseen muovipussiin tai folioon. Anna maustua jääkaapissa noin kaksi vuorokautta. Ota fileet astiasta tai paketista, kuivaa talouspaperilla ja leikkaa terävällä veitsellä ohuiksi viipaleiksi. Levitä viipaleet vadille ja valuta päälle runsaasti limetti- tai sitruunamehua juuri ennen tarjoilua. Koristele limettiviipaleilla, sitruunankuoriraasteella ja tillillä tai muilla yrteillä.