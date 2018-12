Ajankohtaista

Oletko tajunnut suklaarasian salaisuutta? Tämä kätevä ominaisuus jää monelta huomaamatta

Suomalaisissa ja ruotsalaisissa suklaarasioissa on eroja. Joissain ruotsalaisissa rasioissa on piirre, jonka puuttuminen suomalaisista suklaarasioista ärsyttää.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy