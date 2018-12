Jari Järvelältä syntyy piparkakkutaikinasta vaikka Eiffel-torni tai Taj Mahal – katso kuvat upeista luomuksista

Ajankohtaista

Jari Järvelältä syntyy piparkakkutaikinasta vaikka Eiffel-torni tai Taj Mahal – katso kuvat upeista luomuksist

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liian iso talo









Pojasta tulee arkkitehti













Teokset on tehty syötäväksi