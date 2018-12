Ajankohtaista

Ihanat joulupusut syntyvät helpommin kuin voisi luulla – näillä lumoat vieraat!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Piparkakkusuukot (10–12 kpl)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmistusohjeet

Kuumenna kattilassa sokeri, glukoosisiirappi, vesi ja vaniljasokeri 117-asteiseksi. Mittaa lämpötilaa sokerimittarilla tai digitaalisella paistomittarilla. Vatkaa valkuaiset vaahdoksi ja lisää sokeriliemi ohuena nauhana koko ajan vatkaten. Vatkaa vielä hetki, jotta vaahto jäähtyy hieman. Lisää ripaus suolaa. Siirrä vaniljavaahto pursotinpussiin, jossa on pyöreä tylla. Pursota vaniljavaahtoa piparkakkujen päälle. Siirrä kuorrutetut piparkakut pakastimeen suklaakuorrutteen valmistumisen ajaksi. Sulata suklaa ja lisää rypsiöljy. Valuta suklaakuorrutetta vaniljavaahdon päälle. Siirrä leivokset hetkeksi jääkaappiin, jotta kuorrute jähmettyy.