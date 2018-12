Ajankohtaista

Ruokalahjoitus voi pelastaa joulun: ”Sain puhelimessa tiedon ja rupesin itkemään onnesta”

Hyväntekeväisyyttä voi tehdä myös lahjoittamalla ruokaa niille, joiden tilanne on heikompi.

Auttavia tahoja

http://www.venner.fi

https://www.joulupata.fi/

https://www.facebook.com/Jouluapua/

http://www.viadia.fi/ruoka-aputyo/

https://www.operaatioruokakassi.com/lahjoita

Joulu on suurta kulutusjuhlaa, mutta ei kaikille. Pienilläkin lahjoituksilla voi olla merkitystä niille, jotka kamppailevat jatkuvasti riittämättömillä tuloilla.Kerroimme viime vuonna yksinhuoltajasta, jonka joulun pelasti ruokalahjoitus.Helena kertoi jutussa, ettei perheellä ollut jouluruokaa. Ja sitten ystävä tuli apuun, perhe sai ruokalahjakortin.– Vaikkei se ollut suuren suuri, 50 euron ruokalahjakortti, siihen hätään se tuntui tosi hyvältä, Helena liikuttui kyyneliin.Jutun kommenttiosassa nimimerkki Yh-äippä kertoi myös vastaavasta tilanteesta, jossa apu tuli tarpeeseen. Taloudellisen tilanteen romahtamista ei voinut ennustaa:– Itse sain keräyksestä 50 euron ruokalahjakortin 13 vuotta sitten, kun olin juuri eronnut ja muuttanut toiselle paikkakunnalle pienen vauvan kanssa. Muuton vuoksi kaikki tukeni menivät tarkastettavaksi, eikä päätöstä ollut edes odotettavissa ennen joulua. Ilman päätöstä ei tullut rahaakaan ja viimeiset tuloni menivät asunnon vuokratakuuseen ja välttämättömiin huonekaluihin, hän kertoo.– Sain puhelimessa tiedon lahjakortista ja rupesin itkemään onnesta. Sisko luuli jonkun kuolleen, kun itkin. Kaupassa ostin ensimmäiseksi kasan vaippoja ja vauvanruokaa, sitten olin niin hämmentynyt, etten hetkeen tiennyt mitä muuta olisin ostanut. Se raha pelasti joulumme! Isona apuna oli myös serkkuni, joka toi ”lahjakorin”, jossa oli kaikkea todella tarpeellista. Vieläkin itkettää miten tärkeäksi tuo 50 euroa meille muodostui.Eriarvoisuus kärjistyy, ja jouluaatto voi olla köyhässä perheessä kuten tavanomainen päivä. Monet vähävaraiset perheet toivovat, että edes joulun aikaan pöydässä olisi kunnolla ruokaa tai että lapsi saisi edes yhden lahjan, ruokalahjoituksia järjestävä Venner kuvailee tiedotteessaan.Jos haluat auttaa niitä, joilla ei ole mahdollisuuksia yltäkylläisiin joulupöytiin ja lahjoihin, muun muassa seuraavat tahot järjestävät ruokakeräyksiä:kautta tehty lahjoitus ehtii jouluksi vielä perjantaina 14. joulukuuta. Venner-joulukassi sisältää muun muassa itse valmistettavia joululaatikoita, joulupuuroa, joulurieskoja, joulukakun sekä naposteltavaksi joulusuklaata, rusinoita, luumuja ja erilaisia pähkinöitä. Lahjoituksia saavat perheet löydetään Hope ry:n kanssa. Lahjoittaja ostaa ruokakassin, jonka Kauppahalli24 kuljettaa perille.Autettavat Venner-perheet löydetään yhdessä Hope ry:n kanssa. Kumppanina Vennerin kanssa joulukasseja toimittavat Kauppahalli24 sekä uutena kumppanina K-ryhmä. Joulun ruokakassit jaetaan Hope ry:n toimistolla viikon 51 aikana. Venner-joulukassin hinta on 60 euroa, mutta siitä voi ostaa myös osan, alkaen 15 euroa.-keräys käyttää keräyksen varoja myös ruokalahjoihin. Joulupata-keräyksen lahjoitukset käytetään kotimaan vähävaraisten auttamiseen, kuten esimerkiksi vähävaraisille lapsiperheille, pienituloisille eläkeläisille, työttömille, ja ruoka-apua tarvitseville opiskelijoille.Muun muassa Facebookissa toimivaauttaa kohtaamaan apua tarvitsevat ja lahjoituksia tekevät. Eri paikkakunnilla on myös omia Jouluapua-ryhmiä.Eri seurakuntien-paikallisyhdistykset tarjoavat ruoka-apua vähävaraisille, kuten työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja lapsiperheille.Turussa eri seurakuntien avulla toimivajakaa ruokalahjoituksia niitä tarvitseville ja ottaa vastaan lahjoituksia.