Ajankohtaista

Suomalaisten eniten hakema keitto-ohje voi yllättää, mutta ”mahtavaksi herkuksi” sitä kehutaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvokas sieni ja pohjoisen keitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sulatejuusto maun salaisuus

Lapinukon keitto

Valmistusohjeet

Ruskista käristysliha pannulla ja kuullota hienonnettu sipuli. Lisää suola. Kaada seos kattilaan ja lisää joukkoon vesi, lihaliemikuutio ja peruna-, porkkana- sekä palsternakkasuikaleet. Sulata juusto kerman kanssa pienessä kattilassa ja lisää seos lihojen ja juuresten joukkoon isoon kattilaan. Kun perunat ja juurekset ovat kypsiä, pyöräytä joukkoon rakuuna. Tarkista maku ja viimeistele keitto persiljalla.

Vuoden 2018 suomalaisten kiinnostavimmat ruokaan liittyvät google-haut: