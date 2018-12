Ajankohtaista

Kuinka hyvin tunnet joulusuklaat? Testaa, oletko todellinen konvehtiguru!













<section><h2>Tunnistatko klassikkokonvehdit? Testaa!</h2><p><p>Visassa on mukana konvehteja kolmesta kenties ikonisimmasta konvehtirasiasta: Fazerin Presentistä, Pandan Juhlapöydän konvehdeista sekä Maraboun Aladdinista. Kuvat ovat rasioiden joulun 2018 versioista.</p></p></section><section><h2>Mikäs konvehti se tämä tuttu kukkanen on?</h2></section><section><h3>Mikä tummasuklainen klassikko?</h3></section><section><h3>Mikä makea herkkupala tämä on?</h3></section><section><h3>Mikä tuttu konvehti?</h3></section><section><h3>Mikäs konvehti se tämä mahtaa olla?</h3></section><section><h3>Mikä konvehtiklassikko?</h3></section><section><h3>Entä mikä tämä pötkylä on?</h3></section><section><h3>Sydänkonvehti! Mutta mikä on sen nimi?</h3></section><section><h3>Hetkonen, taas tumma kierrepintainen konvehti. Mikä tällä kertaa?</h3></section><section><h3>Mikä on tämän konvehdin nimi?</h3></section><section><h3>Mikä simpukkamainen konvehti?</h3></section><section><h3>Vielä kaksi kysymystä. Mikä on tämä konvehti?</h3></section><section><h3>Mikä maitosuklainen konvehti-ihanuus?</h3></section><section><h2>Ei oikein taida upota?</h2><p><p>Ei se mitään, on ihan ok olla pitämättä Ananaksesta tai Zabaglionesta. Tai suklaasta ja konvehdeista ylipäänsä.</p></p></section><section><h3>Konvehtisuhteesi on hyvällä tolalla!</h3><p><p>Konvehdit selvästi kiinnostavat, mutta maltat siirtyä toiseen kerrokseen vasta ensimmäisen tyhjennyttyä. Kelpo suoritus!</p></p></section><section><h3>Sinä senkin rohmu!</h3><p><p>Taitaa konvehti maistua. Vai ihan muuten vainko satuit tuntemaan konvehdit noin hyvin? Hieno suoritus, mutta jätä vähän muillekin!</p></p></section>