Testasimme suositut joulusuklaat, voittaja käänsi testaajan mieltymykset nurin – ”Överi, mutta hyvä”

, jos jokin, on lahja, jonka löytää mielellään kuusen alta. Kahdeksan makean ystävän raati arvioi IS:n makutestissä, mitä paperikäärösuklaita ahmisi mieluiten vaikka koko paketin. Sokkotestissä maisteltiin yhdeksää eri sorttia, joista osa oli joulusesongin uutuuksia ja osa jo vanhoja tuttuja.Tällä kertaa raati tykästyi valkosuklaaseen. Voittajaksi valikoitui Pandan Lumiukko-konvehti, jonka kuori on valkosuklaata ja täyte mustikka-maitotryffeliä. Raati kehui makupalaa ryhdikkääksi ja jopa raikkaaksi, mutta samaan aikaan niin makeaksi, ettei niitä saattaisi syödä kovin montaa yhdellä kertaa.– On makeaa, on. Överi, mutta hyvä. Samettinen, suussa sulava.– En yleensä tykkää valkosuklaasta, mutta tämä oli testin paras!Fazerin valmistama mandariini-inkivääri-mausteinen paperikäärösuklaa oli testivalikoiman erikoisuus, johon ei suinkaan suhtauduttu yksimielisesti.– Ihana! Raikas sitrus tasapainossa laatusuklaan kanssa, yksi raatilainen kommentoi.Toisen suussa maku oli turhankin karvas:– Erittäin kirpeä, ei maistu suklaalta.Lyypekin ylpeys, marsipaanitäytteinen suklaa ei juuri maittanut raadille. Yök, totesi eräs maistaja ja kuvaili koostumusta jauheiseksi. Yksi testaajista aprikoi, että Keski-Euroopassa marsipaani olisi saattanut saada hyvätkin pisteet. Testaajajoukkoon sattui kuitenkin myös marsipaanin ystävä, joka tiivisti elämyksen näin:– Pehmeä. Napsahtaa suussa kivasti. Tumma ja venäläinen maku.