Täydellisen joulutortun salaisuus on taikinassa: Tällä ohjeella ne ”eivät hajoile, eikä rasvaisia taikinahitusia putoile matolle”

Ajankohtaista

Täydellisen joulutortun salaisuus on taikinassa: Tällä ohjeella ne ”eivät hajoile, eikä rasvaisia taikinahitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

yhden purkin (250g) maitorahkaa

250 g voita

4 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy