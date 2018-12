Anni Hautalan jääkaappi näytti tyhjältä, mutta rippeistä syntyikin mahtava ruoka: ”Katosi kerralla parempiin suihin”

Ajankohtaista

Anni Hautalan jääkaappi näytti tyhjältä, mutta rippeistä syntyikin mahtava ruoka

Kinkkukiusaus (2–3 hengelle)

Valmistusohjeet

Kuori perunat ja leikkaa ne ohuiksi lastuiksi. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. Pilko kinkku ronskeiksi paloiksi. Kuori ja suikaloi sipuli. Laita vuokaan perunat, kinkku ja sipuli. Sekoita kermaan suola ja kaada vuokaan. Murusta päälle aurajuusto ja laita uuniin noin tunniksi. Kokeile 30–40 minuutin kohdalla, ovatko perunat kypsiä.