Ajankohtaista

Tässä ovat ravintolavaunun suosituimmat annokset – arvaatko mitä junassa tilataan eniten?

Pastoista höyryäviin pataruokiin

Vegaaninen kasviscurry kerännyt kiitosta

Suosituimmat ruoka-annokset

Lihapullat ja muusi

Isot lihapullat ja muusi

Kana-Caesar salaatti

Suosituimmat pikkusyötävät

Juustoruisleipä

Club Sandwich

Kinkkupatonki

Croissant

Luonnonjogurtti + marjamysli

Vaasan vaniljamunkki

Korvapuusti

Karjalanpiirakka munavoilla