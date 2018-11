Ajankohtaista

Viinilöytöjä kympin pintaan: Nyt on laatua hyvään hintaan!

Viikon viini: 2016 Koyle Don Cande Cinsault

Viinien hintoja on pitänyt loppusyksystä vilkaista useamman kerran: nyt saa laatua hyvään hintaan. Tuottajat ja maahantuojat ovat aloittaneet vastaiskun veronkorotuksia vastaan.2017 Monte da Ravasqueira Clássicon (9,98 € /88 p.) miellyttävä tuoksu yhdistää katkeromaisen yrtin vaaleaan luumuun. Kuiva, hapokas ja kihelmöivän tiukahko, ananasmainen maku vie tämän savulohen kumppaniksi.2015 Ribbonwood Riesling (14,98 € /94 p.) liki räjäyttää tajunnan. Tuoksu muistuttaa belgialaista geuze-olutta maitokellareineen. Mineraalinen jatko johtaa kuivaan, hyvin hapokkaaseen ja sitruunaiseen makuun. Alla väijyvää jäännössokeria (11 g/l) kannattaa hyödyntää punajuuren, pähkinöiden ja hunajaisen jogurttikastikkeen kanssa.2016 El Senat del Montsant (11,98 € /91 p.) tuoksuu metsäiseltä, mutta marjaisuus on hillityn mattamaista. Aromi koukkaa kuivattujen hedelmien ja arabialaisen mausteisuuden kautta erittäin täyteläiseen, hapokkaaseen ja tanniiniseen makuun. 2011 Lan Reservan (17,99 € / 92 p.) tuoksu on puolestaan uutetun ja elegantin marjainen. Tammikin lehahtaa sieraimiin miellyttävästi, eikä liian vaniljaisena kuten riojassa usein. Toinen perisynti, oksidaatio, ei häiritse kokonaisuutta. Maussa viuhuvat tuntuvat parkkihapot. Hedelmä kulkee kuitenkin mukana pitkään, kuivalihaiseen ja yrttiseen jälkimakuun. Haudutan molemmille kasviskuskusia, mutta myös karitsanfilee sopii rinnalle.2015 OttoBucce Piemonte Rosso (10,49 € / 90 p.) jatkaa edullista laatujuhlaa. Tammen käyttö on taidokasta ja maku napakan kirsikkainen. Jäännössokeria (9 g/l) ei juurikaan huomaa, mutta se tasapainottaa ruoan mausteisuutta, vaikkapa chili sin carnessa.2018 Albert Bichot Beaujolais Nouveau (9,89 € /88 p.) antaa leivontamausteita ja banaania. Se edustaa tyypillistä, mutta poikkeuksellisen laadukasta uuden sadon pikaviiniä. Viilennettynä tämä maistuu pizzan tai tarte flambéen kanssa.15,90 €/90 pistettäPunaviini tuoksuu metsän yrteille, salmiakille ja pippurille. Maku on keskitäyteläinen, sopivan hapokas ja raikkaan pirteä, mustakirsikkainen ja kuivahkon tamminen. Chileläisittäin viileän Itata-laakson cinsault tehdään omintakeisesti, koska lajikkeesta saatu viini ei usein ole rungoltaan kummoinen. Tertuista poistetaan rangat, ja mehu käytetään. Tämän jälkeen rangat lisätään mukaan tanniinien luomiseksi. Tätä suositellaan raakamakkaran kumppaniksi. Olen samaa mieltä, mutta menisi tämä myös vaalealihaisen linturiistan kanssa.50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko