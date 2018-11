Ajankohtaista

Näin teet täydellisen rapeat paistetut perunat – tämä ääni pannulta pitäisi kuulua

Rauhallista kääntelyä ja kärsivällisyyttä

Aika ja mieto lämpö tekevät taikansa

Jos haluat hemmotella läheisiäsi tai tarjota vieraille lisukkeen jota otetaan varmasti lisää, tämä ohje kannattaa opetella.Varsinkin pitkinä juhlaviikonloppuina esimerkiksi keitettyä perunaa saattaa jäädä yli ja silloin perunoiden paistaminen on hyvä keino hyödyntää loputkin potut pois pyörimästä.Helposti voisi ajatella, ettei perunan paistamiseen tarvita kummempia ohjeita. Totuus on kuitenkin se, että monien kotikokkien tavassa tehdä paistettuja perunoita ei saavuteta niin herkullista lopputulosta, kuin mitä se voisi olla.Usko pois, vaikka vähän ärsyttäisi.Monissa kodeissa paistetut perunat tehdään päinvastoin kuin ne pitäisi tehdä. Usein toistuvat virheet ovat nämä:Pannu täytetään liian täyteen. Silloin osa perunoista on toistensa päällä, eivätkä ne siis paistu tasaisesti.Perunoita ryhdytään paistamaan lieden nupit kaakossa, eli liian kovalla lämmöllä. Silloin pinta kärvistelee, mutta sisus saattaa jäädä kylmäksi.Paistamisen aikana perunoita käännellään ja sörkitään aivan liikaa.Jotta lopputuloksena olisivat pinnaltaan rapeat, mutta myös sisältä kypsät perunat, kannattaa muistaa seuraavat asiat: paista kerralla vain se määrä, mikä mahtuu pannulle siten, etteivät perunat ole lainkaan toistensa päällä.Silloin itse pannu voi tehdä työnsä, eivätkä tuotteet paistu epätasaisesti. Kun pannun paistopinta on kunnolla käytössä, lopputulos on parempi.Toinen tärkeä asia on se, että perunat paistetaan miedolla lämmöllä. Tämä vie luonnollisesti aikaa, mutta juuri hitaampi valmistus on onnistuneen lopputuloksen yksi tärkeimpiä salaisuuksia.Kolmas asia on se, että perunoita ei ”sörkitä” jatkuvasti. Malta siis lastasi kanssa, ole kärsivällinen ja anna perunoiden paistua sijoillaan useampi minuutti, yhtään kääntelemättä. Kun lastaa käytetään, perunoita pitää kääntää varovasti ja antaa taas olla rauhassa. Hyvä väli kääntelyssä on noin kolme minuuttia.Yllä olevalta videolta voit kuunnella, millainen ääni pannulta pitäisi kuulua.Laita mieluista musiikkia, radio tai kiinnostava podcast soimaan, niin hitaammasta ruoanlaitosta tulee nautinto.Tällä ohjeella pannullinen perunoita paistuu reilussa 20 minuutissa.Yllä olevalta videolta voi katsoa, mitä rauhallinen kääntely tarkoittaa. Videolta voi kuunnella myös, millainen ääni pannusta pitäisi kuulua, jotta tiedät olevasi oikealla tiellä.Tätä ohjetta lukiessa kannattaa myös muistaa, etteivät hyvät paistetut perunat ole terveysruokaa. Ohjeessa käytetään reippaasti rasvaa ja kokin maun mukaan suolaa.Perunat ovat vain lisuke, eikä niitä ole tarkoituskaan syödä ainoana ateriana ja usein. Siksi pieni, syntinen suola on sallittua.Tällä ohjeella saat paistinpannullisen perunoita. Jos tarvitset enemmän, tee ne kahdessa erässä. Ensimmäisen erän voi laittaa vuokaan korkeintaan 100 asteen uuniin odottamaan tarjoilua, jotta ne eivät kylmene.300 g keitettyjä perunoita (mieluiten suolavedessä keitettyjä)1 rkl öljyä1 rkl normaalisuolaista voitasuolaa oman maun mukaanPilko keitetyt perunat suupaloiksi sopiviksi paloiksi.Laita pannu liedelle lämpiämään, keraamisella liedellä nelosen lämmölle. Pidä sama lämpö koko paistamisen ajan.Kun pannu alkaa olla lämmin, lisää öljy pannulle. Lisää tämän jälkeen voi.Lisää perunat. Muista, että ne voivat olla tiiviisti, mutta niiden tulee mahtua kauttaaltaan pannulle.Älä käytä heti lastaa. Anna perunoiden paistua ja tiristä rauhassa noin kolme minuuttia.Voit kääntää niitä tai ravistaa pannua hyvin varovasti kolmen minuutin välein. Muista olla ”sörkkimättä” niitä jatkuvasti.15 minuutin kuluttua perunoiden pinnassa on jo kaunista väriä. Tässä kohtaa on hyvä tarkistaa suolan riittävyys.Jos keitit perunat suolavedessä ja käytät paistamisessa normaalisuolaista voita, suolan lisäys ei ole usein tarpeellista. Jos pieni suolan lisäys on paikallaan, sirottele sitä perunoiden päälle.Anna perunoiden tiristä vielä samoin kuin yllä, kolmen minuutin kääntelyvälein, kunnes perunan pinta on kauniin ruskea ja paahtunut.Tässä ohjeessa täydellinen väri oli saavutettu pannulliselle perunaa yhteensä 24 minuutin paistamisella.Halutessasi ripottele perunoiden päälle vielä persiljaa ja tarjoile.Tulet saamaan kiitokset.Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 21.6.2018.