Todelliset viinilöydöt: Varsin hyvää saa aika halvalla

Valkoviinit

Punaviinit

Kirjamessukansalle aineellista apetta antaneet Ruoka ja viini -messut loihtivat esiin useita löytöjä.Alkon lokakuun erikoiserässä puolestaan tarjottiin poikkeuksellisen laadukkaita viinejä hintoihin verrattuna.Valkoviineissä huippuostos oli 2017 Muehlforst Riesling Lieu-Dit (15,99 € / 90 p.). Luumuinen ja metsäsienimäinen tuoksu ohjaa tämän kasvisruoille.2015 Avondale Anima Chenin Blanc (22,49 € / 92 p.) kruunaa vaalealihaisen kalan. Limettinen ja raikkaan minttuinen luomuviini tulee Paarlista.Marchen vastaiskusta huolehti 2017 Umani Ronchi Vellodoro Pecorino (11,89 € / 91 p.) voilla, havuilla ja sitruunalla. Pasta, voi ja parmesaani, se riittää tälle luomuviinille ruoaksi.Punaviineissä huikeimpia ostoksia on 2015 Neethlingshof (12,99 € / 90 p.) Aiempaa terävämpi, karpaloinen ja havuinen viini on edullinen kumppani syksyn isolle riistalle.Antinorin brunellon pikkuveli 2015 Pian delle Vigne Rosso di Montalcino (21,89 € / 90 p.). tuo mieleen espanjalaisen pata negran rasvan. Leivontamausteisuus ohjaa tämän jouluaterialle, jos pöydässä on punaista lihaa.Katalonialainen 2015 Perelada Finca Malaveïna (32,89 € / 93 p.) tuoksuu hienostuneelle lihaliemelle ja maistuu maustepippurille.Jos linturiistaa on saatu, 2016 Te Kairanga Runholder Pinot Noir (20,90 € / 92 p.) panee unohtamaan burgundit. Kireä kirsikkaisuus on lajikkeen ytimessä.Portugalin Douron elegantin herukkainen 2015 Terrunyo Cabernet Sauvignon (29,98 € / 93 p.) ja metsämarjainen 2014 Vinha do Bispado Reserva (14,98 € / 91 p.) eivät jätä toiveille sijaa.Tämä ei jää kuitenkaan tähän, sillä geologin unelmat, mineraaliset katalonialaiset 2006 Roca de les Dotze Noray (24,98 € / 94 p.) ja mustaherukkaisempi 2010 Roca de les Dotze Noray (24,98 € / 93 p.) antavat kaksi vaihtoehtoa: sijoita kylmiöön tai nauti punalihaisen riistan kanssa.