Näiden mahtavien kasvispihvien annoshinta on 0,46 senttiä – ja ne ovat vieläkin parempia huomenna

Linssikiekot (6 annosta)

Liota ja keitä linssit paketin ohjeen mukaan. Valuta ja siirrä jäähtymään. Paahda siemeniä pannulla, kunnes kurpitsansiemenet alkavat ”paukahdella” ja tuoksu on makean pähkinäinen. Anna jäähtyä hetki ja murskaa siemenet kulhossa. Kuori ja pilko sipuli, kuullota öljyssä pannulla. Riko munan rakenne kulhossa ja sekoita joukkoon kaurahiutaleet. Lisää siemenet, mausteet, sipuli ja juusto. Sekoita. Lisää viimeisenä jäähtyneet linssit ja sekoittele tasaiseksi massaksi. Muotoile taikinasta kosteilla käsillä kiekkoja ja jätä hetkeksi vetäytymään. Paista kiekkoja pannulla voissa muutama minuutti molemmin puolin, kunnes pinta on kauniin ruskea ja sopivan rapea.

Uunipunajuuret

Huuhtele, kuori ja lohko punajuuret. Laita lohkot uunivuokaan ja ripottele päälle suola ja pippuri. Valuta ohuena nauhana päälle öljy ja hunaja. Sekoittele niin, että kaikki punajuuret saavat osansa mausteista. Paista 200 asteessa noin 45 minuuttia.