Ajankohtaista

Jos sunnuntaina juhlittava isä rakastaa makkaraa, tässä on oiva ohje

Yksi hyvä tapa osoittaa rakkautta on tehdä isälle maistuvaa ruokaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raakamakkara kaalimaassa (4 hengelle)

Valmistusohjeet

Leikkaa valkokaali, sipulit ja paprika suikaleiksi. Paista kaali- ja sipulisuikaleita pannulla 10 minuuttia ja lisää paprikasuikaleet. Mausta suolalla, mustapippurilla ja sweet-chilikastikkeella. Laita uuniin 150 asteeseen siksi ajaksi, kun paistat raakamakkarat. Paista makkarat kauniin kullanruskeiksi, kunnes ne ovat kypsiä. Ota kaalipaistos uunista ja lisää joukkoon kevätsipulit ja aseta päälle kypsät makkarat.