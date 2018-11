Ajankohtaista

Makeita ja suolaisia herkkuja isänpäivään – 8 reseptiä

Reseptejä voi muuttaa

Omena-kinuskikakku

Voitele ja korppujauhota noin kolmen litran vetoinen kakkuvuoka. Vatkaa huoneenlämpöiset munat ja sokeri paksuksi, vaaleaksi vaahdoksi. Sekoita vehnäjauhot, perunajauho ja leivinjauhe keskenään. Lisää jauhoseos vaahdon joukkoon siivilän läpi varovasti sekoittaen. Paista 175-asteisen uunin alimmalla ritilätasolla noin 50 minuuttia. (Peitä vuoka paistamisen loppuvaiheessa leivinpaperilla, jos kakun pinta tummuu liikaa.) Kumoa kakku ja anna jäähtyä. Valmista täytteet. Raasta omenat ja sekoita omenasoseen joukkoon. Sekoita vanilja-fraîche, maitorahka, sokeri ja vaniljasokeri keskenään. Leikkaa kakkupohja kolmeen osaan ja laita alin kerros tarjoiluvadille. Aseta kakun alle vatia suojaavat leivinpaperisuikaleet, jotka voit poistaa ennen tarjoilua. Kostuta pohjakerros omenamehulla (jos täytteen omenasose on löysää, kostuta alimpia kerroksia vain vähän). Levitä päälle puolet omenasoseesta ja puolet rahkatäytteestä. (Jätä reunoille parin sentin kaistale ilman täytettä. Jos kakkupohja on notkahtanut keskeltä, lisää täytettä erityisesti kakun keskiosaan.) Aseta päälle toinen levy, kostuta ja täytä samoin. Aseta päälle kansi ja kostuta. Aseta päälle kevyt paino, esimerkiksi leikkuulauta. Valmista kinuskikuorrutus. Sekoita kerma ja fariinisokeri laakeassa kattilassa ja keitä miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen 10-15 minuuttia. (Liian kovalla lämmöllä keitettäessä kinuskista tulee sitkeää.) Tee kinuskikoe: tiputa pieni määrä kinuskia kakun päälle. Jos kinuski ei imeydy kakkuun, se on valmista. Kaada kinuski kuumana hitaasti kakun päälle ja levitä veitsellä tasaiseksi. Kinuski saa valua myös reunoille. Anna kakun vetäytyä jääkaapissa ainakin pari tuntia. Vatkaa reunoille tuleva kerma vaahdoksi ja mausta sokerilla. Levitä se veitsellä huolimattomasti tai pursota kakun reunoille. Koristele omena-kinuskikakku omenankukilla tai syötävillä orvokeilla.





Sitruunajuustokakku

Kuumenna uuni 200 asteeseen. Valmista pohja. Sekoita tomusokeri ja jauhot kulhossa. Murenna joukkoon kiinteä kookosöljy ja nypi se jauhojen joukkoon, kunnes seos on tasaisen ryynimäistä. Riko joukkoon kananmuna ja sekoita tasaiseksi. Painele taikina korkeareunaisen irtopohjavuoan pohjalle ja laita uuniin esipaistumaan 10 minuutiksi. Pese sitruunat huolella juuresharjalla. Kuivaa ne ja raasta keltainen osa hienoksi raasteeksi. Purista yhden sitruunan mehu. Sekoita sitruunankuoriraaste, 2 dl tomusokeria, kookoskerma ja jogurtti keskenään. Vaahdota munat vatkaimella omassa kulhossa ja kaada kookosseos munien joukkoon. Kaada täyte esipaistetun pohjan päälle ja laita uuniin 35–40 minuutiksi kunnes täyte on hyytynyt ja saanut väriä pintaansa. Nosta piirakka jäähtymään ja laita se vielä jääkappiin, kunnes se on täysin jäähtynyt. Valmista sitruunasiirappi. Mittaa vesi, sitruunamehu ja sokeri paksupohjaiseen kattilaan. Anna kiehua isoilla kuplilla noin 7–8 minuuttia välillä sekoittaen kunnes siirappi on paksuuntunut, mutta ei ole vielä tummunut väriltään (silloin siirapista tulee kitkerää). Anna siirapin jäähtyä. Koristele jäähtynyt piirakka mustikoilla ja sitruunasiirapilla.





Pehmeät salmiakki-suklaakeksit (20 kpl)

Aloita leipominen tarjoilua edeltävänä päivänä. Ota voi ajoissa huoneenlämpöön pehmenemään. Mittaa jauhot, kaakao, sooda ja suola valmiiksi omaan astiaan. Vatkaa voi ja sokerit sähkövatkaimella voidemaiseksi seokseksi. Lisää kananmuna ja vatkaa se seoksen joukkoon. Lisää jauhoseos pikkuhiljaa samalla vatkaten. Sekoita turkinpippurirouhe taikinaan lastalla tai kauhalla. Laita taikina 5–10 minuutiksi jääkaappiin jähmettymään. Muodosta taikinasta noin 20 kappaletta 3–4 senttimetrin kokoista palloa ja aseta ne leivinpaperille jääkaappiin menevään astiaan. Anna tekeytyä jääkaapissa vähintään kaksi tuntia, mieluiten yön yli. Kuumenna uuni 200 asteeseen, aseta taikinapalloja noin kuusi kerrallaan leivinpaperille uunipellille. Keksit tarvitsevat tilaa ympärilleen, sillä ne leviävät uunissa. Anna paistua 7–9 minuuttia niin, että keksit ovat juuri ja juuri asettuneet. Ne ovat vielä pehmeitä, kun tulevat uunista. Kun keksit ovat hetken jähmettyneet, nosta ne ohuella lastalla ritilän päälle jäähtymään, jotta ne eivät jatka paistumista ja leviämistä pellillä. Aseta seuraavat taikinapallot kylmälle pellille.





Uunilohi smetanalla

Kuumenna uuni 180 asteeseen. Voitele paistovuoka öljyllä. Aseta lohi uunivuokaan nahkapuoli alaspäin. Sekoita smetana, sitruunamehu, raastettu kuori ja mausteet. Kaada uunilohen päälle. Paista lohta uunissa noin 20-25 minuuttia.





Sitruuna-rosmariiniperunat ja broilerinkoivet

Kuumenna uuni 200 asteeseen. Hiero broilerinkoipiin suolaa ja pippuria. Pese perunat, mutta jätä niihin kuori. Laita perunat sekoituskulhoon. Raasta perunoiden päälle sitruunan kuori, purista mehu, lisää hienonnettu rosmariini, öljy ja suola. Hiero mausteet perunoihin. Kaada perunat pellille ja nosta broilerin koivet perunoiden päälle. Paista noin 35-45 minuuttia.





Makkara-perunapannu

Keitä perunat melkein kypsiksi. Pilko makkarat ja parsakaali. Pyörittele ainekset öljyssä ja nosta vuokaan. Raasta päälle sitruunan kuorta, purista mehua ja leivitä timjamin oksat vuokaan. Rouhi päälle suolaa ja pippuria. Paista 225-asteisessa uunissa noin 25 minuuttia.





Pihvi, yrttivoi ja valkosipuliperunat





Harissalla maustetut kasvispihvit

Kaada kiehuva kasvisliemi hernerouheen päälle. Anna turvota noin tunti. Sekoita joukkoon muut aineet ja anna seistä huoneenlämmössä vartti. Muotoile pihvejä ja paista niitä pienellä lettupannulla molemmilta puolilta muutamien minuuttien ajan. Tarjoile pihvit sämpylän välissä tai sellaisenaan.