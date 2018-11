Ajankohtaista

Näin teet perunankuorista huikean herkun – kuoret toimivat myös perunamuusin salaisena aineksena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maustaa myös muusin

Älä käytä vihertynyttä perunaa

Perunankuorisipsit, eli potato skins ja cheddar-olutdippi

Valmistusohjeet:

Jos käytät uuniperunan syömisestä jäljelle jääneitä kuoria, leikkaa ne suikaleiksi. Laita perunankuoret kulhoon. Kaada päälle vähän öljyä, lisää suolaa ja pippuria. Sekoita käsin, jotta mausteet tarttuvat lastuihin. Lisää halutessasi parmesaani ja sekoita hyvin. Levitä kuoret pellille. Paista 200 asteessa uunin keskitasolla 15 minuuttia tai kunnes perunankuoret ovat saaneet väriä ja palaneet vähän reunoiltaan. Jos olet laittanut juustoa, varmista, että se on sulanut kokonaan, mutta ei pala. Niistä pitää kuitenkin tulla rapeita, eikä löysiä.





Cheddar-olutdippi

Valmistusohjeet:

Raasta cheddarjuusto tai pilko valmiit viipaleet. Laita kattilaan juusto, kerma ja olut. Sekoittele, kunnes juusto on sulanut. Maista ja mausta suolalla ja pippurilla. Dippi jähmettyy nopeasti, mutta voit välillä nostaa sen mikroon tai takaisin kattilaan sulamaan. Tarjoile perunankuorisipsit dipin kanssa.