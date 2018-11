Lama vei 1980-luvun suosituimman kouluruoan listoilta, pian lähti myös inhokki – muistatko nämä kouluruokaklassikot?

Ajankohtaista

Lama vei 1980-luvun suosituimman kouluruoan listoilta, pian lähti myös inhokki – muistatko nämä kouluruokaklas

Juhlamenussa klassikoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koivet ja maksa poistuivat





Helsingin kaupunki koosti kouluruoan historian virstanpylväitä: